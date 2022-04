Twee nieuwe afleveringen van MAUVE: kijkje achter de schermen van de jeugdopleiding in Neerpede

Er komen twee nieuwe afleveringen van de documentaire MAUVE, die de kijker een kijkje achter de schermen van Anderlecht biedt. In de volgende twee afleveringen wordt er gefocust op de Brusselse achtergrond en de jeugdopleiding in Neerpede

In ‘MAUVE. Special BXL’ volgt men Anouar Ait El Hadj en Sakina Diki Ouzraoui (RSCA Women), opgegroeid in respectievelijk Molenbeek en Anderlecht. Eliot Tybebo groeide uit van jeugdcoach tot ‘Set Pieces Analyst’ in de A-kern van die andere Brusselaar, Vincent Kompany. En uiteraard laat zich ook uit over de uitdagingen, maar ook over de vele troeven van onze hoofdstad.

De tweede thema-aflevering zoomt in op het kloppend hart van de club: de jeugdopleiding in Neerpede. Voor het eerst krijgt de kijker zicht op de verschillende trajecten van beloftevolle jeugdspelers bij RSC Anderlecht.

Zo is er Mario Stroeykens (17), die bij de U21 van Robin Veldman speelt maar tegelijk ook voor een plek in de A-kern én voor een diploma strijdt. Julien Duranville maakt als 15-jarige zijn eerste minuten in een oefenmatch van de A-kern. De 10-jarige Cresus Kana speelt bij de U12 en wil in de voetsporen van zijn broer Marco treden. Maar niet elke talentvolle jeugdspeler zal uiteindelijk zijn eerste contract bij paars-wit tekenen: ook dat aspect wordt in deze special niet uit de weg gegaan.