Oude bekende onderweg naar bestuurskamer Standard

Van 2004 tot 2007 was Oguchi Onyewu het slot op de deur in de defensie van de Rouches. De bonkige Amerikaan is intussen 39 jaar oud en hing vier jaar geleden de voetbalschoenen aan de wilgen.

Momenteel is Onyewu aan de slag als CEO van Excelsior Virton, dat de degradatie in 1B niet kon afwenden. De kans dat de Amerikaan ook volgend seizoen nog in de Gaume actief is, lijkt erg klein.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Oguchi Onyewu weldra mogelijk toetreedt tot het bestuur van Standard.

Oguchi Onyewu speelde 178 officiële duels voor de Rouches. Daarin scoorde de centrale verdediger zestien keer en leverde hij tien assists af. Onyewu was een belangrijke schakel in het Standard-elftal dat de landstitel pakte in de seizoenen '07-'08 en '08-'09.