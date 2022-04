Gaat Beerschot voor Hongaarse T1? 'Eerste gesprekken dateren al van december'

Beerschot gaf onlangs te kennen dat ze nog niet weten of ze volgend seizoen voortgaan met Greg Vanderidt als T1. Vanderidt, die als assistent op het Kiel kwam, nam de honneurs waar na het ontslag van Javier Torrente.

Volgens Gazet van Antwerpen komt een van de concurrenten van Vanderidt uit Hongarije. Csaba Laszlo is 58 en was bondscoach van Oeganda en Litouwen. In het seizoen 2010-2011 stond Laszlo twintig wedstrijden aan het roer bij Sporting Charleroi. Verder was hij onder meer actief in Schotland, bij Hearts en Dundee United. De ervaren Hongaar zit ondertussen al bijna dag op dag een jaar zonder werkgever.

Volgens GVA zat Sander Van Praet in december voor het eerst samen met Laszlo. Uiteindelijk kreeg Javier Torrente ook na de winterstop nog zijn kans, maar in februari viel dan toch het doek voor de Argentijn.

Csaba Laszlo werkte in Schotland samen met Frédéric Frans en Lawrence Shankland.