Voetbalmakelaar verschijnt vandaag voor de strafrechter in Antwerpen na het verkopen van onbestaande voetballers

Volgens Het Laatste Nieuws verschijnt Bram Schrier, gewezen voetbalmakelaar, vandaag voor de strafrechter in Antwerpen. Tussen 2008 en 2016 lichtte de man verschillende investeerders voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro op met onbestaande voetballers.

Oud-hulptrainer van Antwerp, Bram Schrier heeft acht jaar lang investeerders opgelicht met transfers van onbestaande voetballers. In ruil voor de investeringen beloofde Bram tussen de 15 en 25% intrest bovenop het geïnvesteerde bedrag. Een som die zijn slachtoffers nooit hebben gezien.

Een twintigtal investeerders uit België en Nederland die door Bram werden overtuigd, zagen nooit hun geld terug. Een Nederlands echtpaar is maar liefst 1,4 miljoen euro kwijt. Ook iemand uit Brasschaat zag 1 miljoen euro nooit terugkomen. Er werden dan wel klachten ingediend bij de politite van Antwerpen, maar de zaak kwam pas in een stroomversnelling na het uitzenden van drie afleveringen over de zaak Schrier in Nederland. In het programma 'Undercover' van SBS komen verschillende getuigen aan het woord, waaronder die van een gepensioneerde Antwerpse arts Gerard Stroobants.

Hij ontmoette Bram op het Eilandje en werd overtuigd om maar liefst 650.000 euro te investeren in 'voetballers' uit Oost-Europa. “Het is ook mijn eigen fout. Ik geloofde Schrier op zijn woord. Elke keer had hij een ander excuus om mij niet terug te betalen. Dan zei hij weer dat Mönchengladbach niet kon betalen, omdat de politie daar onderzoek naar hem deed en de rekening had geblokkeerd", vertelt Stroobants in het programma 'Undercover'.

Naast Gerard Stroobants is nog een ander slachtoffer 650.000 euro kwijt aan Schrier. Hij investeerde mee in de transfers van vier zogezegde voetballers. “Mijn cliënt was onder de indruk van alle licenties en documenten die Bram Schrier voorlegde. Hij had een UEFA-licentie. Hij had samenwerkingen met Arsenal en Manchester City. Al die documenten bleken naderhand vervalst te zijn.” zei Frank Impens de advocaat van het slachtoffer.

Bram Schrier was in het seizoen 2004-2005 even hulptrainer bij Antwerp. Toen vertelde Schrier dat hij het trainerschap had geleerd onder George Kessler en vervolgens had gewerkt bij MTK Boedapest, CSKA Sofia en Lokomotiv Varna. Achteraf bleek Schrier geen trainersdiploma te hebben.