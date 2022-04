Hoogspanning in Limburg: wie gaat play-offs in? "Knap wat STVV presteert, maar dit laat Genk echt niet liggen in Seraing"



Na een knappe opmars heeft STVV nog uitzicht op de play-offs, ook al hebben de Kanaries hun lot niet meer in eigen handen. In Het Belang van Limburg velt Johan Boskamp zijn oordeel over de strijd om de Europe Play-Offs. "STVV en Genk kunnen het allebei redden, maar dan moet Charleroi gekke dingen doen tegen Zulte Waregem. En dat zie ik niet gebeuren. STVV is bezig aan een goede reeks en ik verwacht ook dat ze het halen tegen Standard, dat met een B-ploeg naar Stayen afzakt. Een schande hoe zij zich dit seizoen gepresenteerd hebben." Bij de Kanaries werd de voorbije dagen gepocht met het feit dat de tribunes vol zullen zitten tegen Standard. Johan Boskamp: "Daar baal ik wel een beetje van, dat enthousiasme over een vol Stayen. Dat zou toch altijd moeten zijn? Vroeger was het daar een heksenketel, en nu zijn ze blij als ze één keer volle bak hebben." "Wat STVV presteert met deze groep, is overigens knap. Op zich verdien je dan om erbij te zijn, maar ook Racing Genk hoort erin. En zij gaan het echt niet laten liggen in Seraing. Daar zijn alle ogen gericht op de barrages om erin te blijven. Dan trek je automatisch je voetje terug als speler", aldus Boskamp. Lees ook... 777 Partners heeft grootse plannen met Standard: "Zelfvoorzienend worden en elk jaar Europees voetbal spelen"



