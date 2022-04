Imke Courtois geeft haar favorieten voor play-off 1 en 2: "Zij hebben de beste papieren"

De strijd om play-off 1 en play-off 2 zou nog wel eens heel spannend kunnen worden op zondagavond. Imke Courtois is alvast duidelijk.

Gaat AA Gent alsnog voorbij aan Anderlecht? Dat is dé hamvraag van zondagavond: "Ik ben er voorzichtig in", aldus Courtois in De Zondag.

Beste papieren

"Wie had na Gent - Anderlecht nog durven denken dat Gent het nog zou weggeven? Maar Anderlecht heeft wel de beste papieren."

In de strijd om play-off 2 ziet Courtois Genk het voortouw nemen op STVV: "Al is de verplaatsing naar Seraing niet evident. De druk zal groot zijn en bij STVV is er goed voetbal én resultaten."