Belhocine gaf het zijn ex-ploeg niet cadeau: "In het voetbal moet je geen cadeaus geven of aanvaarden"

Eventuele complottheorieën dat KV Kortrijk de zege cadeau ging geven aan Anderlecht mochten al na vijf minuten de vuilbak in. KVK wou winnen en maakte het paars-wit bijzonder moeilijk.

Karim Belhocine had alvast groot respect voor zijn ex-collega Vincent Kompany, maar wel na de match. "Ik herinner me enkele maanden geleden de persconferentie nadat we tegen elkaar gespeeld hadden. De vragen waren toen heel negatief. Maar kijk waar ze nu staan. Als je mensen de tijd geeft om te werken en hun idee te implementeren, dan krijg je dit", aldus Belhocine.

Maar Kompany kreeg tijdens de wedstrijd geen morzel grond gratis. "Dat is zeker", lachte Kompany toen Belhocine de vraag kreeg. Belhocine zag het als een teken van respect: "In het voetbal krijg je geen cadeaus en moet je er ook geen aanvaarden. Wij wilden goed eindigen en dat moet je à fond doen. Anderlecht heeft het verschil gemaakt en dus hebben ze het verdiend."