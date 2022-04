Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Hazard - Hazard - Adeyemi

Op 11/04 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hazard - Hazard - Adeyemi

De broertjes Hazard kunnen zomaar herenigd worden volgende zomer

Real Madrid speelt dinsdag in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, maar dit zal zonder Eden Hazard zijn. Hij is nog herstellend van een operatie en tegelijkertijd moet hij zelf fit niet rekenen op veel speelminuten. Een mogelijke transfer naar Duitsland ligt in het verschiet. (Lees meer)

Dortmund heeft persoonlijke overeenkomst met Karim Adeyemi, onderhandelingen over transferprijs

De transfer van Karim Adeyemi naar Dortmund lijkt realiteit te worden. (Lees meer)