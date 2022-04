Club Brugge kan naar BAS stappen in zaak Union-Beerschot, maar Pro League hoopt dat het niet zover komt

Club Brugge volgt het dossier rond de stopgezette match Union-Beerschot uiteraard ook. Ook zij zijn 'indirect betrokken partij', want een punt meer of minder kan in de eindafrekening het verschil maken. Maar kunnen ze ook tussenkomen?

''Een vrijwillige tussenkomst is enkel toelaatbaar indien de betrokkene aantoont dat hij een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft om tussen te komen", geeft het bondsreglement aan. Club weet nu dus nog niet of de achterstand twee of drie punten zal bedragen en is dus in zijn recht om tussen te komen.

Mocht Union voor de Disciplinaire Raad een forfaitzege krijgen, dan is blauw-zwart benadeeld en kan het in principe beslissen om naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te stappen. Dat scenario zouden ze bij de Pro League uiteraard liefst willen vermijden. Voorlopig kijkt Club vooral de kat uit de boom, want er is toch nog niets beslist.