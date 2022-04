Vandenbergh zou dit anders doen in zijn carrière: "Ik kon naar Spanje en voor de Japanners was geld geen probleem"

Kevin Vandenbergh heeft er dan wel een rijkgevulde carrière als profvoetballer opzitten, maar ook op 38-jarige leeftijd weet de aanvaller het doel nog staan.

Kevin Vandenbergh scoorde zijn doelpunten in de shirts van onder meer KRC Genk, FC Utrecht en… Ramsel FC. Bij de Antwerpse vierdeprovincialer was de aanvaller dit seizoen al goed voor meer dan vijftig rozen.

Toch heeft Vandenbergh spijt van één keuze die hij ooit gemaakt heeft. “Ik had ooit de kans om naar Spanje te gaan, maar ik koos voor FC Utrecht. Nochtans hadden Real Sociedad, Espanyol én Celta de Vigo concrete interesse.”

Geld was geen probleem voor de Japanners

“Er is overigens ook eens een Japanse delegatie naar Europa afgezakt toen ik in Nederland voetbalde”, besluit Vandenbergh in Gazet van Antwerpen. “Geld was geen probleem voor de Japanners, maar ik ben er omwille van het familiale aspect niet op ingegaan.”