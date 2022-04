Union SG versterkt zich met 17-jarige linksachter uit eigen competitie

Union SG heeft volgens Het Nieuwsblad een tweede zomertransfer beet. Na Viktor Boone van Deinze haalt het nu jeugdinternational Arnaud Dony weg bij Sint-Truiden.

Union SG heeft met het halen van Arnaud Dony een nieuwe linksachter beet. De 17-jarige Dony maakte dit seizoen zijn debuut in Sint-Truiden, maar had er nog geen profcontract. De leider uit de competitie biedt hem deze nu wel aan.

Union SG moet toezien op het aantal Belgen in de selectie. Met het halen van Viktor Boone (Deinze) en nu Arnaud Dony (Sint-Truiden) beschikken ze over twee nieuwe Belgen in de kern voor volgend seizoen. Arnaud Dony maakte zijn debuut tegen OH Leuven en speelde vervolgens nog tegen Mechelen en Oostende in de basis.