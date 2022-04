Anderlecht-legende niet onder indruk van Kompany: "Als trainer kan hij me minder bekoren en hij kreeg misschien wel te veel krediet"

Voor het tweede jaar op rij heeft Vincent Kompany Anderlecht naar de Champions' play-offs geloodst. Op paasmaandag kan Kompany in de bekerfinale zijn eerste prijs als coach pakken.

In La Capitale spreekt Jef Jurion (85) vrijuit over 'zijn' Anderlecht. Mister Europe is blij dat paars-wit de opmars heeft ingezet, al bleef hij toch nog al te vaak op zijn honger zitten. "Wat mij betreft heeft het nog te lang geduurd vooraleer Anderlecht een degelijk niveau haalde. Al moet ik daarbij wel zeggen dat ze dit seizoen over een solide kern beschikken."

"Ik was fan van Vincent Kompany als speler, maar als coach kan hij me minder bekoren. Hij praat te veel en heeft over alles zijn mening. Ik heb lange tijd gedacht dat Kompany te veel krediet kreeg, zelfs rekening houdend met het feit dat hij een nieuwe ploeg moest bouwen."

"Toch hoop ik van harte dat hij de Beker wint. Positief is dat hij zijn type-elftal nu echt wel gevonden heeft, dat bijna altijd op niveau is", besluit Jef Jurion, die liefst negen titels won met Anderlecht.