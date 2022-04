Philippe Clement - gelinkt aan onder meer Antwerp - laat zich duidelijk uit over toekomst in België

Er waren na enkele maanden bij Monaco heel wat twijfels over Philippe Clement, maar ondertussen gaat het opnieuw beter.

De voorbije maanden werd Philippe Clement al gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar België. Onder meer een job bij Antwerp werd genoemd.

Maar zover lijkt het niet te komen, want de Belgische ex-coach van Waasland-Beveren, Club Brugge en Genk lijkt niet aan te sturen op een terugkeer naar België.

Alles meegemaakt

"Er wordt in deze wereld rap iets gezegd of geschreven. Na 30 jaar België heb ik alles meegemaakt. Ik ben overal geweest, heb veel gewonnen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Nu was het tijd om het buitenland te ontdekken. Een andere cultuur en een nieuwe competitie. En ik wil niet hautain doen, maar na al die tijd wil ik er niet snel terugkeren."