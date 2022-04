Buffalo in nadrukkelijke belangstelling en zonder contractverlenging: "Dat is een vraag voor Michel Louwagie"

Tarik Tissoudali heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij KAA Gent, maar een contractverlenging kwam er nog niet. En dus is het toch maar opletten, want de Marokkaan loopt in de spotlights.

Tarik Tissoudali is aan een prima seizoen bezig bij AA Gent en werd mede daardoor zelfs met succes Marokkaans international - zelfs het WK in Qatar wenkt op die manier.

25 doelpunten en 8 assists over alle competities heen in 3294 speelminuten, of beslissend zijn eens in de 132 minuten: de cijfers mogen er meer dan zijn. En het wekt ook interesse op, want Valencia ziet wel wat in hem.

25 goals, 8 assists

Het contract van Tissoudali loopt nog tot de zomer van 2023 en dus is het voorlopig deze zomer cashen of anders volgend jaar transfervrij laten vertrekken.

"Hoe het zit met het contract van Tarik? Dat is een vraag voor Michel Louwagie", kaatste Hein Vanhaezebrouck de bal alvast terug toen hem er naar werd gevraagd. "Ik beslis daar niet over, ik probeer er het beste van te maken met wat we voorhanden hebben."