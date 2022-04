Cyriel Dessers helpt fan van Feyenoord met zijn verlofverzoek om naar Marseille af te reizen

Dat Cyriel Dessers een vlotte tong heeft dat hebben we al gehoord in verschillende podcasts en interviews. Ook op sociale media is hij heel actief en komt hij dikwijls heel gevat uit de hoek. Nu ook op de vraag van een fan van Feyenoord.

Cyriel Dessers reageert vrijdag op een Tweet van een fan van Feyenoord die zijn club al heel Europa achterna is gereisd dit seizoen. De betreffende fan stelde de spits met een kwinkslag de vraag of hij mee zou willen schrijven aan zijn verlofverzoek op het werk. Dessers reageerde snel op het verzoek van de fan: "Ik bel je baas wel, geen probleem!" De Feyenoord-fan, genaamd Remco Ravenhorst, gaat dus ook naar de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille op donderdag 5 mei. Een week eerder is de heenwedstrijd tegen de Fransen in de halve finale van de Conference League. Ik bel je baas wel, geen probleem! — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) April 14, 2022