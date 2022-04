Bij La Louvière zijn ze volop aan de toekomst aan het denken. En daar horen ook interessante transfers bij.

Floriano Vanzo (27) is terug op Belgische bodem. De gewezen speler van Waasland-Beveren en Virton duikt nu op bij La Louvière.

Wolf

De speler - opgeleid in Brugge - was al enkele maanden bij die club aan het trainen om zijn conditie te onderhouden.

Nu is er dus ook een contract getekend. Hij was transfervrij na een avontuur in Roemenië bij Academica Clinceni Poli Iasi.