Razvan Marin, held bij Standard Luik, flop bij Ajax en nu sterkhouder bij Cagliari

Een voetbalcarrière is geen constante. Vraag dat maar eens aan Razvan Marin, ex-Standard Luik, die momenteel het mooie weer maakt in Italië.

In de winter van 2017 haalde Standard Luik Razvan Marin weg bij het bescheiden Vitorul in Roemenië voor een som van 4,8 miljoen euro. Hij drukte direct zijn stempel op Standard en 104 wedstrijden 18 doelpunten en 22 assists verhuisde hij in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen euro naar Ajax.

Daar werd zijn passage geen groot succes. Uiteindelijk verhuurde en verkocht Ajax hem aan Cagliari voor 6,7 miljoen euro. Een verlies van bijna 6 miljoen euro. Ondertussen is hij in Italië uitgegroeid tot één van de smaakmakers en sterkhouders van het bescheiden Cagliari. Zo speelde hij 32 wedstrijden voor de Italianen dit seizoen waarin hij éénmaal tot scoren kwam en zes assists gaf. Tegelijkertijd is met de laatste update op Transfermarkt.com zijn waarde gestegen tot 14 miljoen euro.

Cagliari heeft dus duidelijk een goede zaak gedaan met het aantrekken van de voormalige sterkhouder van Standard Luik.