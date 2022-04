Fans van Anderlecht pakken uit met tifo van meer dan 16.000 euro: "De grootste ooit in het Koning Boudewijnstadion"

Of deze finale voor de Anderlecht-fans van groot belang is. De sfeer was immens aan het Atomium en ook voor de aftrap pakten ze uit met een straffe tifo.

De supporters van Anderlecht hebben ter gelegenheid van deze bekerfinale een tifo gemaakt. Deze kost meer dan 16.000 euro en is volgens de makers de grootste ooit in het Koning Boudewijnstadion. Voor de fans van Anderlecht is het alleszins de duurste ooit gemaakt. De harde kern heeft hier samen drie weken intensief aan gewerkt. Sfeervol. pic.twitter.com/3K8SptokT3 — Tom Boudeweel 📻 (@tomboudeweel) April 18, 2022