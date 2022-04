Dury analyseert bekerfinale: "Spanning heeft veel schade veroorzaakt" en "Die identiteit zag ik niet bij Anderlecht"

Vadis Odjidja refereerde naar een studie over penaltyreeksen die Gent had gezien over wat je allemaal moet doen om meer kans te hebben om te winnen. "Maar Anderlecht deed allemaal net hetzelfde ..." - Hebben we dat niet al eens gehoord?

Een aantal jaren geleden was er de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem, die ook op strafschoppen eindigde. Al waren de 120 minuten ervoor toen wel van een veel leuker allooi. Francky Dury gaf toen ook aan naar een documentaire over strafschoppen te hebben gekeken en dat werkte toen om de Beker naar Waregem te brengen. Niets nieuws onder de zon dus anno 2022. Wat vond Dury eigenlijk van de bekerfinale? "Bij AA Gent zag ik in de finale hun identiteit terug met lopende mensen zoals Tissoudali en een balvaste Odjidja. Ook op hun flanken bleven Samoise en Castro-Montes lopen, daar moet je je nooit zorgen over maken", klinkt het in De Tribune. Spanning "Bij Anderlecht heb ik die identiteit niet gezien. Refaelov kwam niet veel aan de bal tussen de linies, terwijl als hij aan de bal komt, dan draait de machine van Anderlecht. Aan Verschaeren zag je dat hij nog wat ritme miste. Twee of drie weken aan de kant staan, is veel." "Het gaat dan niet alleen over de speelminuten, maar ook om de spanning. Die spanning heeft in de bekerfinale veel schade veroorzaakt", is de gewezen coach van AA Gent en Zulte Waregem duidelijk.