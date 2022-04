Overname eindelijk afgerond: Amerikanen van 777 zwaaien nu écht de plak bij Standard, CEO ad interim aangesteld

Het is al geruime tijd bekend dat een overname van Standard door het Amerikaanse 777 op til stond. Eindelijk is alles nu ook in kannen en kruiken.

"De afronding van de verkoop (of closing) van onze club tussen Bruno Venanzi en 777 Partners vond plaats op deze dinsdag 19 april", staat in een mededeling van Standard te lezen. "De overname is nu officieel. Er is een tijdelijke overgangsstructuur opgezet waarin de verschillende departementshoofden in contact staan met de managers van het Amerikaanse bedrijf. Binnen deze structuur is Pierre Locht aangesteld als CEO ad interim."

Achter die overgangsstructuur zit een duidelijk idee. "Het doel van dit proces is om alle beslissingen te kunnen nemen die op korte termijn nodig zijn voor de club, terwijl de acteurs van 777 Partners de tijd krijgen om de concrete werking van de aanwezige teams te leren kennen en in de toekomst de best mogelijke verbeteringen aan te brengen."

"Het voorbereidend werk met het oog op het nieuwe seizoen, vooral op sportief vlak, is zo al begonnen", verzekeren ze bij Standard. De nieuwe eigenaars beloven binnenkort hun visie tot in het detail te zullen toelichten.