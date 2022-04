Brian Priske maakt de rekenoefening voor Antwerp in de play-offs

De play-offs staan voor de deur. Brian Priske heeft met Royal Antwerp FC alvast niks meer te verliezen.

Royal Antwerp FC haalde de Champions’ Play-Offs. Een succes, want op basis van de prestaties hadden veel analisten daar andere ploegen verwacht.

Brian Priske realiseert zich dan ook dat niemand in zijn ploeg gelooft, maar hij wil wat laten zien, ook al leidt dat normaal niet tot een titel, terwijl het daar om draait toch.

“Ik zie genoeg kwaliteit om veel punten te pakken. We pakten zeven punten in de onderlinge wedstrijden tijdens de reguliere competitie”, zegt Priske in Het Laatste Nieuws.

“Drie tegen Union, drie tegen Anderlecht, één tegen Club Brugge. Wel, ik wil nu meer dan die zeven punten halen de komende weken. En dat is mogelijk. Nogmaals: we moeten er gewoon in geloven.”