Butez heeft misgelopen transfer naar Club Brugge niet beklaagd: "Ik mag zelfs verder kijken"

Jean Butez maakt mee het mooie weer bij Royal Antwerp FC en heeft dat naar eigen zeggen te danken aan een geweigerde transfer.

In 2019 wou Club Brugge Jean Butez bij Moeskroen halen, maar de deal ging uiteindelijk niet door. Butez was indertijd boos op Moeskroen, maar nu bekijkt de doelman dat anders.

“Moeskroen was te gulzig”, zegt Butez aan Het Nieuwsblad. “Maar uiteindelijk was het een geluk bij een ongeluk. Misschien was de stap naar Club Brugge te groot gebleken. Ze speelden Champions League, wilden top blijven.”

“Voor mij was het interessant om samen met een club als Antwerp te groeien. Ik moet Paul Allaerts wellicht bedanken dat ze toen 6 miljoen euro vroegen voor mij. Vandaag ben ik een van de beste doelmannen van België en mag ik zelfs verder kijken.”