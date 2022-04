CIJFER VAN DE WEEK: 71,5%: deze vijf spelers uit JPL staan in top-100 van U21-spelers met impact, verrassende nummer 1

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de scores van U21-spelers in de Europese competities. Het CIES maakte daarvan een top-100.

Bukayo Saka is volgens de parameters de U21-speler die het meeste impact maakte tot dusver dit seizoen bij zijn team, Arsenal.

Al-Dakhil

In de top-100 staan ook een aantal spelers uit de Jupiler Pro League. De beste speler U21 uit de JPL? Dat is misschien verrassend Ameen Al-Dakhil van STVV op plek 44.

Ook Joshua Zirkzee (46e), Michel-Ange Balikwisha (53e), Stelios Andrieu (69e) en Matisse Samoise (78e) staan in de top-100. Qua aantal speelminuten is Andrieus de primus met liefst 71,5% van de gespeelde tijd.