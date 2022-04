Samoise onthult wie zich het meest liet gaan na de bekerzege: "Hij was wel wat losser ja"

Geroemd en bejubeld door zijn coach na de bekerfinale, dan mag de riem er wel eens af. Na de bekerfinale trok Matisse Samoise het Gentse nachtleven in en liet zich eens goed gaan.

Samoise, product van de eigen jeugdopleiding van Gent, is enorm populair. Normaal bezondigt hij zich niet aan alcohol, maar na een prijs mag het al eens. "Vannacht heb ik wel wat champagne en pintjes gedronken. Hanche-Olsen heeft zich over mij bekommerd en ervoor gezorgd dat ik genoeg binnen had", zei hij bij Sjotcast. "Hij schonk goed bij, daarna moest ik gewoon volgen. Op zo’n dag moet dat eens kunnen. Wie van de spelers het meeste kan verzetten? Bezus, denk ik. Die werd gisteren wel wat losser, ja.”

De flankspeler ging ook zijn Wikipedia-pagina eens bekijiken. “Om mijn erelijst te checken. En het stond er al bij: bekerwinnaar. Da’s wijs om te zien. Tot gisteren was mijn erelijst nog leeg. Ik heb altijd gezegd dat ik die zo vol mogelijk wilde krijgen. Als je dan op je 20ste al een prijs kunt pakken, is dat mooi.”