Zulte Waregem dreigt smaakmaker kwijt te raken: interesse uit Engeland wakkert aan

Zulte Waregem heeft er geen te best seizoen opzitten en moest zelfs lange tijd vrezen dat ze op de 17de plaats terecht zouden komen. Aan hun aanval lag het echter niet en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Vossen met 17 goals en Gano met 13 waren goed voor meer dan tweederde van de doelpuntenproductie. Maar er was natuurlijk ook Jean-Luc Dompé, die 14 assists en twee goals liet noteren. Voor hem is er nu interesse uit de Premier League en The Championship.

De 26-jarige winger is volgend seizoen einde contract en lijkt niet meteen te willen verlengen. Zulte Waregem kan hem nu dan ook best te gelde maken. Norwich City, dat de degradatie uit de Premier League amper nog kan ontlopen, had al gesprekken met zijn entourage. Net als Bristol City, de nummer 19 uit de Championship.

De marktwaarde van Dompé ligt volgens Transfermarkt op 2,2 miljoen euro. Essevee kan er dus nog een goeie zaak aan doen.