Royal Antwerp FC plant verkoop abonnementen voor volgend seizoen, geen nieuwe abonnees mogelijk

De Champions' Play-Offs moeten nog starten, maar Royal Antwerp FC heeft de trouwe abonnees al ingelicht over de verlenging van de abonnementen.

“We zijn zeer verheugd dat we met een positief gevoel naar de verlenging van jullie abonnement kunnen kijken”, laat de club weten op de website. “Onze Reds verzekerden zich recent voor de vierde keer op rij van een plaats in de Champions’ play-offs.”

Een prijswijziging is er alvast niet. “Royal Antwerp FC erkent de steun die onze loyale fans steeds geleverd hebben en is daarom blij te kunnen aankondigen dat de basistarieven voor abonnementen ongewijzigd zullen blijven. Dat is enkel en alleen mogelijk dankzij de inspanningen van onze trouwe abonnees en de onvoorwaardelijke steun van de familie Gheysens.”

In het abonnement zijn alle competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League, zlle play-off-wedstrijden na afloop van het reguliere Jupiler Pro League-seizoen, het ONE+ membership boordevol extra voordelen en de RAFC memberbox met tal van leuke goodies en gadgets inbegrepen.

Geen nieuwe abonnementen

De vernieuwing van het abonnement kan vanaf maandag 16 mei digitaal gebeuren. Op 9 mei krijgen de fans de nodige informatie daaromtrent te horen. De verlengingsperiode loopt van maandag 16 mei tot en met dinsdag 31 mei.

Er zullen geen nieuwe abonnementen worden verkocht voor het seizoen 2022-2023, zo laat de club nog weten. “Deze regeling wordt jaarlijks herbekeken in functie van de capaciteit. Indien er op termijn een verkoop van nieuwe abonnementen zal plaatsvinden wordt dit tijdig gecommuniceerd.”