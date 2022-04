Anderlecht moet de play-offs beginnen zonder Killian Sardella

Anderlecht zal het een tijdje moeten doen zonder Killian Sardella. Dit liet de club weten via hun sociale mediakanalen.

Anderlecht maakte bekend dat Killian Sardella een voorziene medische ingreep moest ondergaan en hij zal een tijd onbeschikbaar zijn. De wedstrijd van nu zondag op het veld van Union zal hij al zeker moeten missen.

Sardella kwam dit seizoen acht keer in actie voor Anderlecht waaronder vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League. Zijn laatste wedstrijd dateert van 13 maart in de 2-1 winst tegen Antwerp. Hij kwam toen in de 55ste minuut de geblesseerde Marco Kana vervangen.