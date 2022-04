Radja Nainggolan begint aan eerste play-offs: "Klopt niet" en "Seizoen nu al geslaagd"

De Jupiler Pro League is de enige competitie ter wereld waarin play-offs gespeeld worden.

Radja Nainggolan kijkt vreemd op dat hij play-offs moet spelen. “In Italië begrijpen ze dit systeem niet. Voor mij verdient de eerste - in dit geval Union - de titel”, zegt Nainggolan aan La Dernière Heure.

“Het is niet erg eerlijk, maar hey, alles kan opnieuw gedaan worden. Dus mijn geld staat op Club Brugge. Blauwzwart heeft de beste kern en het is een lang seizoen geweest voor Union, die niet echt een erg grote kern hebben. Dat hebben we gezien tegen Beerschot.”

Voor Nainggolan moet het er direct boenk op zijn tegen Club Brugge. “Het is simpel: als wij verliezen, kan Antwerp de titel vergeten. We zouden zeven punten achter Brugge staan met nog vijf wedstrijden te gaan. Brugge zou al drie keer moeten verliezen dan."

De topvier is voor Nainggolan al een succes op zich, ook al is de titel het doel. “De president droomde ervan. Maar je moet realistisch zijn. Er zijn vijf teams die - op papier - een sterkere kern hebben dan wij: Brugge, Anderlecht, Gent, Genk en ik moet ook Union meetellen. Ondanks dat, hebben we het tot de top vier geschopt. Ik denk dus dat mijn seizoen en dat van Antwerp nu al geslaagd zijn.”