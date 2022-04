'Nederlandse promovendus wil Bas Dost naar Eredivisie halen'

Het contract van Bas Dost (32) bij Club Brugge loopt straks af, waardoor de Nederlandse spits transfervrij zal vertrekken. Een van de ex-clubs van de boomlange aanvaller zou hem maar wat graag zien terugkeren naar het oude nest.

Emmen kroonde zich onlangs tot kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en promoveert volgend seizoen naar de Eredivisie. De Nederlanders willen koste wat het kost een blijvertje zijn in de Eredivisie en hebben daarvoor gepolst naar Bas Dost. Dost is een jeugdproduct van Emmen en brak er door in het eerste elftal. Emmen moet geen transfersom betalen voor Dost, maar zal een enorme inspanning moeten leveren om tegemoet te komen aan de eisen van de spits.

De 18-voudige Nederlandse international wordt dit seizoen bij Club Brugge veelal gebruikt als back-up. Het aflopend contract van Dost werd niet verlengd, waardoor hij na dit seizoen gratis zal vertrekken bij blauw-zwart. Dost, die in 2021 voor vier miljoen gehaald werd bij Eintracht Frankfurt, scoorde 24 doelpunten in 56 officiële duels voor Club Brugge.