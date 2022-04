Seraing met ander gevoel dan vorig seizoen in levensbelangrijke barrages: "En toch hebben we vertrouwen in goede afloop"

Zaterdag trekt Seraing naar RWDM voor de heenmatch van de barrages. De winnaar van deze dubbele confrontatie speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League, voor de verliezer wordt het minimaal één seizoen 1B-voetbal.

Vorig seizoen eindigde Seraing als nummer twee in 1B, waarna het tegen Waasland-Beveren aan het langste eind trok in de barrages. Een seizoen later staan Les Métallos opnieuw voor de levensbelangrijke barrages. "We weten maar al te goed hoe groot de belangen zijn, wij willen absoluut niet degraderen. Qua aanpak is dat toch anders dan vorig seizoen. Toen stonden we na een goeie reeks met veel vertrouwen aan de aftrap. Toch moet de 1A-ervaring de balans in ons voordeel moeten doen slaan", aldus Yahya Nadrani op de persconferentie.

Seraing mag zich aan twee stevige wedstrijden verwachten, want RWDM heeft zich erg versterkt en brandt van ambitie om de promotie naar 1A te bewerkstelligen. "Natuurlijk hebben zij veel vertrouwen voor deze dubbele confrontatie. Wij hebben er een seizoen in de Jupiler Pro League opzitten. Nu is het aan ons om tegen een van de beste ploegen van 1B te tonen dat we ervaring hebben opgedaan en progressie hebben geboekt. Ik heb het gevoel dat de dynamiek binnen onze groep erg goed zit sinds onze zege op Standard."

"We beseffen dat zij ons in de openingsfase meteen onder druk zullen willen zetten, voor eigen volk. Het wordt onze taak om die euforie zo snel mogelijk in te dijken. We trekken met het nodige respect naar RWDM, maar hebben vertrouwen in een goede afloop", besluit Nadrani.