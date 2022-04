Voor Deschacht is top twee een must voor Anderlecht: "Kwalitatief sterker dan Union en Antwerp"

Olivier Deschacht is benieuwd hoe Anderlecht uit de verloren bekerfinale gekomen is. Hij kent de pijn van zo'n verlies en 't is niet makkelijk om je dan meteen te herpakken voor do-or-die-wedstrijden. Maar voor hem is dat geen excuus...

Hij vindt dat Anderlecht zeker voorbij Union moet en Antwerp achter zich moet houden. “Club Brugge is voor mij favoriet”, zegt hij in HLN. “Club moet kampioen worden, anders is hun seizoen mislukt. Ze hebben Vanaken, Lang, Mignolet en Mata gehouden en ze hebben zich versterkt met Olsen en Odoi. Ze zijn sterker dan vorig seizoen en toen pakten ze al de titel." "Er zijn geen excuses voor Brugge en die zijn er voor Anderlecht ook niet meer na de verloren finale. Club moet kampioen worden, voor Anderlecht is de top twee een must. Dat kan, want ik vind Anderlecht kwalitatief sterker dan Union en Antwerp en ze zijn niet weggespeeld in de wedstrijden tegen Club Brugge.”