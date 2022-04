Volgens Patrick Goots heeft Radja Nainggolan eindelijk zijn plek gevonden in het systeem van Antwerp

Antwerp verloor dan met met 1-0 op het veld van Club Brugge, maar het speelde geen slechte wedstrijd. Volgens Patrick Goots heeft Radja Nainggolan eindelijk zijn beste positie gevonden in het systeem van Antwerp.

"Nainggolan speelde tegen Club Brugge misschien wel zijn beste wedstrijd in het shirt van Antwerp", volgens Goots in Gazet Van Antwerpen. "Fysiek sterk, zeer bedrijvig, scherp in de duels. Tegen Anderlecht was hij 'op de 6' ook zeer goed, maar in deze ploeg lijkt 'de 10' voor hem toch ideaal."

In een hogere positie op het veld komt hij beter tot zijn recht volgens Goots. "Hij moet er minder verdedigen en gaten dichtlopen, dat zeker. Maar hij liep zich nu vooral zelf zeer goed vrij, was overal aanspeelbaar, bleek de perfecte tussenpersoon richting aanvallers én leed weinig of geen balverlies. En als Yusuf of Haroun soms eens te ver waren opgeschoven, was hij ook centraal paraat."