Faris Haroun, straks einde contract, ook op het veld nog steeds van waarde voor Antwerp: "Chapeau dat hij er meteen weer stond"

Akkoord, hij had te kampen met een aanslepende kuitblessure, maar 10 invalbeurten en amper 3 basisplaatsen zijn eerder de statistieken van een jong talent dat pas komt piepen. Een vaste waarde is Faris Haroun niet meer bij Antwerp, maar de aanvoerder van de Great Old toonde zondag zijn waarde.

In afwezigheid van de geschorste Birger Verstraete moest Faris Haroun de rol van buffer voor de defensie voor zijn rekening nemen in het Jan Breydelstadion. Niet evident, wetende dat Haroun nog maar twee keer eerder mocht starten dit seizoen. Zijn laatste invalbeurt dateerde alweer van eind februari, in de pijnlijke 4-1-nederlaag bij Club Brugge.

Faris Haroun leverde zondag binnen zijn takenpakket een prima prestatie af. De voormalige Rode Duivel neutraliseerde niet enkel Hans Vanaken, hij stak ook een handje toe in de defensie en probeerde aanwezig te zijn in de vijandige zestien meter. Na 83 minuten was de tank leeg. "Voor zij die eraan begonnen te twijfelen: ik kan het niveau van de toppers nog aan", gaf de aanvoerder van Antwerp na de match in Brugge aan.

Het middenveld van Antwerp stond zondag als een huis. Yusuf en Haroun knapten het vuile werk op, Nainggolan kon hierdoor de lijnen uitzetten in balbezit. "Ik voel me goed in die positie, zeker met iemand als Faris in mijn rug. Hij compenseert heel veel in balverlies, waardoor ik me offensief meer kan tonen", besefte Il Ninja. Ook Brian Priske kon niet anders dan tevreden zijn met de prestatie van zijn aanvoerder, al tekende de Deen voorbehoud aan. "Faris was zeer sterk vandaag. Hij bestrijkt enorm veel terrein, maar of hij al dan niet speelt heeft alles te maken met het gameplan."

Tuur Dierckx: "Chapeau dat hij er meteen stond"

Tuur Dieckx zag in januari 2017 Faris Haroun de kleedkamers in de Bosuil binnenstappen. Een half seizoen later beukte de Great Old de poorten naar de Jupiler Pro League open, mede dankzij de van Cercle Brugge overgekomen kilometervreter. "Heel snel na zijn komst werd duidelijk dat Faris de missing link was. Hij zorgde voor evenwicht in het team. Hij kon in zijn eentje enorm veel gaten dichtlopen en knapte het vuile werk op van de offensieve spelers. Het staat buiten kijf dat hij een groot aandeel in die titel had", vertelt de speler van Westerlo.

De ex-speler van Antwerp was niet verbaasd door de sterke prestatie van zijn voormalige ploegmaat tegen Club Brugge. "Op fysiek vlak is hij enorm sterk en hij cijfert zich steeds weg voor het team. Het siert Faris ook dat hij nooit heeft geklaagd toen hij niet aan spelen toekwam. Chapeau dat hij er zondag meteen stond in wat misschien wel de moeilijkste match van het seizoen was", aldus Dierckx.

Einde contract

Het contract van de 36-jarige Faris Haroun loopt aan het einde van het seizoen af. Of er voor Haroun nog een toekomst is op de Bosuil, zal de komende weken duidelijk worden. Tuur Dierckx: "Faris is heel rustige en verstandige kerel. Hij is iemand die heel goed weet waar hij mee bezig is. Onder meer door zijn uitgebreide talenkennis is hij van onschatbare waarde binnen een kleedkamer. Mocht er geen toekomst weggelegd zijn bij Antwerp, dan is hij zeker welkom bij Westerlo! Al weet ik niet hoe zijn toekomstplannen eruitzien."