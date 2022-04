Standard heeft 'nieuwe' hoofdcoach voor beloften op het oog en kijkt eerst in eigen huis

Standard kijkt in eigen huis om straks in 1B te gaan coachen. De Rouches hebben hun zinnen gezet op ex-Beerschot-coach Will Still om de beloften te gaan trainen.

Still heeft momenteel overgenomen van de ontslagen Luka Elsner bij de A-ploeg. Maar of hij straks nog assistent is van de nieuwe hoofdcoach is maar de vraag. De nieuwe Amerikaanse eigenaars (777 Partners) willen hem wel aan boord houden, maar dan als T1 van de U23, weet GvA. De 29-jarige Still heeft bedenktijd gevraagd. De beloften van Standard hebben nog maar één puntje nodig in twee matchen om hun plaats in 1B volgend seizoen te veroveren.