Kompany reageert op interesse van Burnley: "Zeker na Union ga ik niet de coach uithangen voor wie veel belangstelling is"

Vincent Kompany werd vandaag gelinkt aan Premier League-club Burnley. De trainer van Anderlecht staat er op de shortlist om Sean Dyche op te volgen. Op zijn persconferentie kreeg hij daar uiteraard vragen over.

Kompany grijnsde eens. Hij had de vraag uiteraard verwacht. "Eindelijk eens geruchten", knipoogde hij. "Of ik daarmee bezig ben? Eigenlijk totaal niet. Ik ben gefocust en gedreven over wat er zondag moet gebeuren. Ik ga hier nu - zeker na de match tegen Union - niet de coach uithangen die in de belangstelling staat van veel clubs. Ik ben nu twee jaar coach en er zijn altijd wel mensen die geïnformeerd of gebeld hebben. Ik ben heel privé, dat weten jullie. Geruchten zijn ook gewoon dat: geruchten."

Kompany heeft nog twee jaar contract bij Anderlecht en is niet van plan om meteen te vertrekken. "Voor de industrie van het spel moeten er namen vallen, dat is heel normaal. De toekomst? Dat zullen we wel zien. Als ik het goed doe bij Anderlecht en volgend seizoen een nog sterkere ploeg kan brengen, dan zal dat wel natuurlijk komen. Maar Anderlecht is het enige wat mij interesseert."