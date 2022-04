Wouter Vrancken vol vertrouwen naar Racing Genk: "Op papier hebben zij beste kern in deze Europe play-offs, maar..."

Hoogstaand was het niet altijd, maar KV Mechelen won op de eerste speeldag van Charleroi. Vrijdagavond gaat Malinwa op bezoek bij Racing Genk. Een speciale wedstrijd wordt het voor Wouter Vrancken. De coach van Malinwa speelde in zijn carrière bij Racing Genk en wordt er genoemd als nieuwe coach.

Op zijn wekelijkse persbabbel toonde Vrancken het nodige ontzag voor Racing Genk. "Ze hebben enorm veel individuele kwaliteiten. Op papier beschikken ze over de beste kern in deze Europe Play-offs, zowel qua kwaliteit als in de breedte."

"We zullen goed moeten zijn om een resultaat te halen", beseft Vrancken in GVA. "We moeten dat trage voetbal achterwege laten en weer doen waar we goed in zijn. Dan maken we zeker kans!"

"We willen zo lang mogelijk meestrijden in de play-offs. Alles staat dicht op elkaar, dus met elke overwinning doe je een geweldige zaak. Onze thuiswedstrijden winnen blijft het belangrijkste, maar om de poule te winnen moet je ook pakken op verplaatsing", besluit Wouter Vrancken.