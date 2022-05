The Sun linkt Duitser Reda Khadra aan Anderlecht

The Sun linkt de Duitser Reda Khadra aan Anderlecht. Kompany zou een grote fan zijn van de flankaanvaller.

Reda Khadra speelt dit seizoen voor Blackburn Rovers in de Engelse Championship, uitgeleend door Brighton. Dit seizoen speelde de Duitser 28 wedstrijden en was daarin goed voor 5 goals en 4 assists. Hij is een flankaanvaller, maar kan ook uit de voeten als schaduwspits.

Anderlecht zou volgens The Sun interesse hebben in Khadra. Kompany zou een grote fan zijn. Een voordeel voor Anderlecht is het contract van Khadra na dit seizoen afloopt.