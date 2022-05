Degryse wel érg kritisch voor aanvallers topclubs: "Een vrije schietkans en twéé meter naast ..."

Zowel in Antwerp-Union als Anderlecht-Club Brugge werd er niet gescoord en dus blijft alles zoals het was in play-off 1. Al had er zeker gescoord moeten worden, vindt alvast Marc Degryse.

Zelf was hij een speler die het doel heel vlot wist staan en kon uitpakken met dribbels, kwieke acties en doelpunten. Nu is Marc Degryse analist, maar zijn scherpte is hij zeker nog niet kwijt. "Noa Lang had altijd moeten scoren na tien minuten", klinkt het in Het Laatste Nieuws. Afweten "De kans voor Zirkzee was minder evident, maar toch. Een vrije schietkans en hij trapt hem twee meter naast. Twee meter! Dat zijn schoten die op doel moeten zijn." "Undav en Vanzeir van hetzelfde. Ze hebben al veel gebracht voor Union, maar ze moesten die match toch beslissen. Ze lieten het afweten voor doel."