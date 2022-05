Het verhaal van Olsson bij Anderlecht wordt een moeilijke zaak: nu al drie concurrenten

Zondag hebben we gezien dat jongelingen Marco Kana en Kristian Arnstad klaar zijn om volgend seizoen een grotere rol op zich te nemen. Maar dan rijst wel de vraag: wat gaat Anderlecht doen met Kristoffer Olsson, de man die gehaald was om het middenveld te dirigeren?

Olsson is wat een enigma. Toen hij werd voorgesteld, liet de Zweed weten dat hij graag ploegmaats in stelling brengt, maar dat is dit seizoen alvast te weinig gebeurd. Met 4 assists in 40 wedstrijden heeft hij geen al te grote bijdrage aan de aanval van Anderlecht gehad. Daarbij komt dat de wisselwerking met Cullen niet altijd op punt stond. De twee lijken te veel van hetzelfde te zijn.

Na het verlies tegen Union in de reguliere competitie verdween hij uit de basis en kreeg Majeed Ashimeru zijn kans. Toen die zich blesseerde, kreeg Olsson opnieuw zijn kans, maar moest twee wedstrijden later alweer plaats ruimen voor Marco Kana, die het goed deed en meer verticaal voetbal op de mat legde dan zijn concurrent.

Drie concurrenten

Olsson heeft Anderlecht vier miljoen euro gekost en heeft nog een contract tot 2025. Hem voor dezelfde som verkopen, wordt geen makkelijke zaak. Als ze dat al zouden willen, want bij de sportieve cel geloven ze nog steeds in hem. Maar als Vincent Kompany hem ook volgend seizoen als optie drie of zelfs vier (Arnstad kan daar ook spelen) ziet, zal zijn marktwaarde alleen maar dalen.

Het gaat immers maar over één plaats, want Cullen is incontournable in de elf van Kompany. Het kan ook dat Olsson zich straks dezelfde vragen gaat stellen en zelf op zoek gaat naar een oplossing. In ieder geval lijkt Kompany steeds meer te neigen naar zijn twee jongelingen om op termijn zijn elftal rond te bouwen.

Kana en Arnstad hebben immers al veel geduld getoond. Meestal vielen ze als 19de en 20ste man van het wedstrijdblad. Beiden hebben geen zin om straks in 1B te gaan spelen met de beloftenploeg. Arnstad heeft nog één jaar contract, Kana nog drie. Maar paars-wit zal ze zeker langer aan zich willen binden en dan moeten er garanties op tafel komen. Het verhaal van Olsson wordt dus moeilijk.