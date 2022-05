Joren Dom komt terug op aanstelling Peter Maes: "Een heel bevreemdend moment, waarom vraag je onze mening dan?"

Er valt wellicht een bestseller te schrijven over de vijf seizoenen van Joren Dom bij Beerschot. De naar OHL vertrokken Antwerpenaar blikt in Gazet van Antwerpen terug over zijn periode bij de Ratten. Onder meer de aanstelling van Peter Maes kwam daarin ter sprake.

Nadat Hernan Losada vorig seizoen naar DC United vertrok, nam Will Still over bij Beerschot. De spelers waren best te spreken over diens aanpak, maar toch moest Still een stapje terugzetten. Het was Peter Maes die Beerschot een rustig seizoen moest gaan bezorgen. "Tijdens een videocall vroeg Jan Van Winckel enkele sleutelspelers naar hun mening over de potentiële aanstelling van Peter Maes als T1", aldus Dom.

"Wij gaven unaniem aan dat we tevreden waren over het werk van Will Still. We dachten dat daarmee de kous af zou zijn... Tot we een paar minuten later een pushmelding kregen waarbij Beerschot de komst van Peter Maes aankondigde. Tja, dan vraag ik me af waarom je onze mening gevraagd hebt?"