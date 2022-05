Nicolas Frutos: "Najar en ik waren kapot van die fatale misser van Murillo in de bekerfinale"

Nicolas Frutos vertrok vorig jaar in het kielzog van Hernan Losada naar DC United. Losada werd intussen al ontslagen in Washington, maar de voormalige goalgetter van Anderlecht is nog wel aan boord gebleven.

In gesprek met HLN geeft Frutos toe nog altijd fan te zijn van Anderlecht. "Ik heb het gevoel dat ze die verloren bekerfinale nog niet verteerd hebben. Ook bij mij is dat hard aangekomen, terwijl ook Andy Najar volop meeleefde. We waren er allebei kapot van toen Murillo die laatste penalty miste. Bekerwinst had Anderlecht echt opnieuw kunnen lanceren", beseft Frutos.

"Ik miste tegen Gent en Union iemand op het veld die de ploeg mee op sleeptouw kon nemen. Cullen is zo iemand, ik ben overigens echt fan van hem. Hij is zeker niet de meest sexy speler, maar is van goudwaarde voor een team. Ik hoop dat hij snel zijn vertrouwen kan terugvinden", aldus Frutos.

Over Vincent Kompany, met wie Frutos nog steeds contact heeft, kan de voormalige spits geen slecht woord zeggen. "Vincent is iemand die altijd het juiste discours weet te vinden, de vraag is of alle spelers het steeds oppikken."