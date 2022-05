Schreuder voor tweeluik met Union: "Bekijk het als Champions League-matchen"

Het levensbelangrijke tweeluik tussen Club en Union staat voor de deur. Morgen ontvangen de Brusselaars Club in het Dudenpark, woensdag is het Jan Breydelstadion het strijdtoneel voor de twee beste clubs van ons land. "Bekijk het als Champions League-matchen."

Bij Alfred Schreuder staat dat tweeluik alvast met vet ingeduid in zijn agenda. "Die matchen kan je bekijken als een soort Champions League-duel. We weten dat Union een hele goeie ploeg heeft, met hele goeie spelers en een hele intelligente coach. Ik vrees niemand, maar ik heb wel respect voor Union."

Over de titel wil de Club-coach alvast nog geen woord kwijt. "Wat anderen denken en zeggen, vind ik niet zo belangrijk. Op het einde van de rit zullen we wel zien wie de titel verdient. De prijzen worden pas over twee of drie weken verdeeld."