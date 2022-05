Amuzu volgend seizoen nog in Anderlecht? Franse en Duitse clubs hebben hem nog steeds op de radar staan

Nog voor hij drie keer scoorde tegen Antwerp was er al interesse voor Francis Amuzu. Buitenlandse clubs zien het potentieel van de razendsnelle aanvaller, die bij Anderlecht lang op de bank moest zitten.

Amuzu was toch wel ontgoocheld toen hij plaats moest ruimen voor Lior Refaelov. Met 8 goals en 5 assists in zijn beperkte minuten dit seizoen heeft hij toch wel efficiëntie getoond en het potentieel is veel clubs niet ontgaan. In de winter was er al interesse van Duitse en Franse clubs en die is niet weggegaan.

Onder andere Mainz, Wolfsburg, Marseille en Nice hebben hem op hun radar staan. Amuzu heeft dan ook een moeilijke keuze te maken. Hij wil zich opwerpen tot onbetwist titularis, maar is daar uiteraard ook niet zeker van bij een nieuwe club. En Anderlecht zal boter bij de vis willen, want hij heeft nog een contract tot 2024. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op rond de 4,5 miljoen, maar paars-wit wil meer.