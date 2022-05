Voor Cyriel Dessers wel een selectie, maar Paul Onuachu moet thuisblijven

De Nigeriaanse nationale ploeg spelen binnenkort vriendschappelijk tegen Mexico en tegen Ecuador in de Verenigde Staten. Dat Alhassan Yusuf zijn eerste selectie te pakken dat kan u HIER lezen.

Vorig seizoen won Paul Onuachu bij Racing Genk de strijd met Cyriel Dessers, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Terwijl het deze jaargang veel moeilijker loopt voor Onuachu is Dessers ontploft bij Feyenoord en spelen ze zelfs de finale van de Conference League.

Dit resulteert erin dat Onuachu niet is opgeroepen voor de nationale ploeg, maar Dessers wel. Niet onlogisch gezien zijn statistieken. In 39 wedstrijden dit seizoen voor Feyenoord liet hij al 19 keer de netten trillen en gaf hij vier assists.

List of invited @NGSuperEagles players for international friendly games vs #Mexico and #Ecuador in the US. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/DxyDTKOOz2