Brian Priske sneert naar voorzitter Paul Gheysens: "Druk van buitenaf is één ding, maar interne druk is nog pak erger"

Opmerkelijk beeld tijdens de rust van Anderlecht-Antwerp: Brian Priske ging in de catacomben in conclaaf met Ritchie De Laet, Radja Nainggolan en Abdoulaye Seck. Een dag nadien kwam Priske terug op dat onderhoud.

In de lagere reeksen zien we het vaker: enkele anciens die betrokken worden bij de beslissingen van de coach. Maar in onze hoogste klasse komt dit zelden voor. Brian Priske gaf aan dat hij het altijd op deze manier gedaan heeft. "Het is 2022: we doen het samen, dat is mijn filosofie. Ik heb de eindverantwoordelijkheid en ik ben de baas. Maar ik bespreek graag de dingen met de jongens. Het is belangrijk dat zij geloven in wat ik wilde doen. En het heeft gewerkt: ik zag een goeie reactie na de rust. We wonnen met 1-0, en eigenlijk zelfs 2-0. Nu lees ik her en der dat het negatief is dat ik overleg pleeg met de jongens, iets wat ik totaal niet snap", aldus Brian Priske.

Toch kregen ook de sleutelspelers de Antwerpse motor niet aan de gang. Pas na de inbreng van Frey ging er dreiging uit van de Great Old. Brian Priske: "Onze ervaren mannen zijn met hun eigen match bezig en proberen tegelijkertijd de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen. Maar er stonden ook enkele jonge gasten tussen de lijnen hé: Pierre Dwomoh, Sam Vines, Alhassan Yusuf. Voor hen is het de eerste keer in een topclub, waar al een heel seizoen heel veel druk op de ketel staat."

Priske liet het daarbij niet na een sneertje uit te delen aan zijn voorzitter Paul Gheysens. "Externe druk van de media en de fans is één ding en die is er altijd. Maar als er daarnaast ook nog interne druk is, dat is nog heel wat erger."