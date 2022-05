Politie houdt in Brugge voor zondag nog geen rekening met groot titelfeest

Zondag kan Club Brugge al zeker zijn van de titel, maar de omgeving van het stadion wordt nog niet aangeduid als een evenementenzone.

Als Club Brugge zondag wint op bezoek bij Royal Antwerp FC dan is blauwzwart de nieuwe landskampioen. De politie houdt rekening met de achttiende titel.

Zelfs bij een nederlaag kan Brugge later op de avond nog kampioen zijn, als Union blijft steken tegen Anderlecht. Voorlopig worden wat extra manschappen, maar wordt de omgeving van het stadion niet als evenementenzone afgezet.

Dat is wel voorzien voor de laatste thuiswedstrijd tegen Anderlecht, op zondag 22 mei. Een officiële viering in het stadscentrum is sowieso voorzien op maandag 23 mei op de Grote Markt. De spelers zouden dan in een open bus door het centrum rijden.

De politie verwacht nu zondag al wat volk rond het stadion en De Platse. “We houden rekening met verschillende scenario's, maar zijn voorzien op een spontaan feest”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter aan Het Nieuwsblad. “Maar we gaan de omgeving niet proactief afsluiten. Eerst het resultaat afwachten.”

De horeca is alvast gevraagd om zondag enkel met plastic bekertjes te werken.