Xavi over transfer Lewandowski: "Zijn leeftijd is geen probleem, kijk naar Cristiano en Messi"

Doelpuntenmachine Robert Lewandowski staat dicht bij een overstap naar FC Barcelona. De Poolse spits is er 33, maar dat is voor Barcelona trainer Xavi geen probleem.

Op de persconferentie nam Xavi de tijd om vragen over de mogelijke transfer van Lewandowski te praten. "Zijn leeftijd baart me geen zorgen. Kijk naar Dani Alves, die is op zijn 38ste teruggekeerd. Topspelers zorgen goed voor hun lichaam. Kijk maar naar Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimoviç en Modric. Dat zijn pas voorbeelden."

Of de Poolse topschutter effectief naar Catalonië trekt is nog maar de vraag. Lewandowski speelt elk jaar voor de grote prijzen met Bayern München en is op Gerd Müller na de topschutter van de club.