Kouamé neemt al afscheid van Anderlecht-publiek: "Last dance at home"

Zoals eerder al gemeld is het bijna onmogelijk voor Anderlecht om Christian Kouamé voor volgend seizoen aan boord te houden. De spits speelt vandaag dus zijn laatste thuismatch voor de Brusselaars.

Kouamé nam op Twitter ook al afscheid met 'Last dance at home'... Kouamé wordt gehuurd van Fiorentina, dat hem deze zomer terugroept en van plan is om hem te verkopen. Door zijn prestaties bij Anderlecht is zijn marktwaarde intussen al tien miljoen geworden. Geen spek voor de bek van Anderlecht, dat wel nog hoopt om Joshua Zirkzee een extra seizoen te kunnen huren als hij zijn contract verlengt bij Bayern München. Al lijkt er door het nakend vertrek van Robert Lewandowski ook wel een kans dat hij bij der Rekordmeister blijft.