Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 5 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Simon Mignolet. De keeper van Club Brugge hield zijn team opnieuwe meermaals recht en dat was van belang in een uiteindelijk heel belangrijke driepunter voor blauw-zwart, goed genoeg voor de titel. Een mirakelredding toen het 1-0 stond.

Verdediging

Achterin kiezen we voor nog een Bruggeling bij monde van Jack Hendry - helemaal terug en top. Torunarigha hield Gent makkelijk staande tegen Genk, Nkuba was als wingback zelfs scorend voor Charleroi.

Middenveld

Op het middenveld veel mogelijkheden, maar naast bepaalde spelers konden we niet heen. Engvall zorgde voor twee assists, Odjidja voor drive naar voren en een doelpunt, Dwomoh was een uur lang de schaduw van De Ketelaere - gek dat hij gewisseld werd - en Mitoma speelde (samen met Lapoussin) Anderlecht helemaal zoek.

Aanval

In de aanval kiezen we ook deze week voor goalgetters. Tissoudali zorgde voor een goal en een assist, Bayo voor twee goals en ook Undav was opnieuw een gesel.

Dat levert dan onderstaand elftal op: