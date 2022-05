'Anderlecht stelt verwachtingen bij voor transferbedrag voor Michael Murillo'

Indien Michael Murillo deze zomer Anderlecht zou verlaten, moet daar een bepaald transferbedrag tegenover staan.

De Panamees ligt immers nog onder contract bij paars-wit tot 2025. Bij La Dernière Heure is te lezen dat Anderlecht in de vorige transfperperiode vasthield aan een vraagprijs van 5 miljoen euro voor Murillo. Inmiddels zijn ze in Brussel bereid om die prijs te laten zakken.

Anderlecht zou nu ook vrede kunnen nemen met een bod van 3 miljoen euro. Afwachten maar of er zo'n voorstel in de bus komt voor de 26-jarige speler die in januari 2020 New York ruilde voor Brussel. De rechtsachter kreeg dit seizoen drie doelpunten en zes assists achter zijn naam.

Indrukwekkende én mindere momenten

Murillo heeft dus bij momenten al indruk gemaakt in het Lotto Park. Alleen wisselt hij dat af met ook mindere momenten. Voorbije zondag haalde hij nog de woede van zijn ploegmaats en coach op de hals door rood te pakken tegen Union.